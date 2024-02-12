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Депутаты внесли проект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку

В ГД внесли проект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замглавы партии Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатной парковки ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарии предполагают внести корректировки в закон «О ветеранах» и в закон «Об организации дорожного движения».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ разработан в связи с обращениями участников спецоперации к парламентариям.

«Жены и родители используют личный автомобиль для решения повседневных задач, которые ранее выполнялись нынешними участниками СВО», — объяснили авторы инициативы необходимость изменений.

В июле первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением сделать парковки в Москве бесплатными в ночное время.

Ранее москвичам рассказали, когда уличные парковки будут бесплатными.

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