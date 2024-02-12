Стало известно, когда Украина и Германия подпишут документ о гарантиях безопасности

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что документ о «гарантиях безопасности» с Берлином будет подписан при первой возможности. Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ».

«Мы готовимся при первой возможности подписать двустороннее соглашение, когда будут готовы тексты», — сказал Макеев.

По его словам, уже состоялось несколько раундов переговоров, и недавно Берлин с делегацией посетил замглавы офиса президента Игорь Жовква.

«Переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее», — подытожил посол.

До этого Украина и Дания запустили переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Такую информацию опубликовала пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств по безопасности», — указывается в публикации.

Согласно информации офиса украинского лидера, обсуждения стартовали в рамках реализации совместной декларации «Большей семерки» о поддержке Украины, к которой присоединилась группа европейских стран, в том числе и Дания.

Ранее стало известно, что в Германии опасаются притока миллионов беженцев с Украины в случае победы РФ.