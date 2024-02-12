Нарышкин заявил о случаях перехода украинского руководства на сторону РФ

Опасения западных стран о возможном переходе представителей киевской элиты на сторону России подтверждаются реальными случаями таких действий. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, сообщает ТАСС.

«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты. <...> И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — указал Нарышкин.

По его словам, некоторые представители украинских властей надеются сыграть на опережение и заранее перейти на сторону будущих победителей.

Нарышкин подчеркнул, что в связи с тяжелым положением на фронте и в тылу, а также из-за заминок с финансовой поддержкой Запада, многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции.

12 февраля директор Службы внешней разведки заявил, что Запад планирует назначить «наместника» на Украине.

До этого Нарышкин заявил, что российская контрразведка работает лучше всех в мире.

Ранее глава СВР обвинил элиты Польши в намерении контролировать запад Украины.