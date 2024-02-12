В Раде возмутились избиением прихожан храма УПЦ

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук подверг жесткой критике продолжающиеся на Украине гонения на каноническую Украинскую православную церковь и верующих. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции депутата стали события, произошедшие в селе Ленковцы Черниговской области, где группа активистов раскольнической ПЦУ при поддержке охранной фирмы «Тигр» попыталась захватить Петропавловский храм УПЦ, а местные верующие его защищали. Кадры с избиением защитников разошлись в интернете.

«Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд», — написал Дмитрук.

Дмитрук обратился к сотрудникам ТЦК (военкомата) и спросил, почему участвовавшие в избиении сотрудники охранной фирмы «Тигр» не находятся на передовой.

Кроме того, депутат высказался в адрес главы ПЦУ Епифания Думенко, «в чьих интересах захватываются храмы по всей Украине». Дмитрук высказал мысль, что подобные события можно рассматривать как дискредитацию не только ПЦУ, но и государства Украина в целом.

9 февраля сообщалось, что сторонники ПЦУ избили человека при захвате храма в селе Ленковцы в Черновицкой области Украины.

В тот же день сотрудники СБУ приехали в Киево-Печерскую лавру для обысков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ.