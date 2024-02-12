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В Германии ответили на призыв АдГ к выходу из Евросоюза

Глава Минфина ФРГ Линднер предупредил о разрушении экономики при выходе из ЕС

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линдер заявил, что в случае выхода Берлина из Европейского союза (ЕС) экономика страны будет разрушена. Так в интервью Bloomberg он ответил на призыв правой партии «Альтрнатива для Германии» к выходу из политического объединения.

Он подчеркнул, что единый рынок Евросоюза является «чрезвычайно важным» для Германии, и выход из объединения стал бы самым худшим из возможных сценариев, поскольку ФРГ зависит от экспорта.

«Это разрушило бы нашу экономику. Вот почему мы должны сказать людям: «Ладно, возможно, вы не согласны с политикой правительства, но это не причина для изменения всей системы и для изменения того, на чем базируется наше благосостояние», — сказал Линднер.

В январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявляла, что ФРГ может выйти из Евросоюза в случае победы АдГ на выборах. По словам политика, сначала ее партия попытается устранить «дефицит демократии» и полномочия Еврокомиссии посредством реформ, а если не выйдет, то прибегнет к крайней мере.

Ранее сообщалось, что в ФРГ обсуждают запрет партии «Альтернативы для Германии».

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