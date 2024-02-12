Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ

Эксперт Оленченко: президент Финляндии Стубб пойдет по пути конфронтации с РФ

close
100%
Global Look Press

Победивший на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб намерен вести внешнеполитическую линию государства по пути конфронтации с РФ. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, его слова приводит РИА Новости.

«Стубб уверен, что надо и дальше двигаться по пути конфронтации… Он исходит не из национальных интересов, а из американских. Хотя и не упоминает напрямую США, апеллируя к НАТО», — подчеркнул эксперт.

По прогнозам эксперта, вскоре последуют многочисленные высказывания против РФ. По его мнению к этому «надо быть готовыми и не удивляться».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу Александра Стубба на выборах президента Финляндии. Он отметил, что в период, когда Россия и Финляндия имели партнерские отношения, они носили взаимовыгодный характер. По словам Пескова, этот период был лучше, чем тот который сложился «не по вине РФ, а по инициативе властей Финляндии».

В Кремле надеются, что новый глава государства будет более сбалансированно относится к отношениям с Россией.

Ранее в Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами