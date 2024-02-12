Эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ

Победивший на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб намерен вести внешнеполитическую линию государства по пути конфронтации с РФ. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, его слова приводит РИА Новости.

«Стубб уверен, что надо и дальше двигаться по пути конфронтации… Он исходит не из национальных интересов, а из американских. Хотя и не упоминает напрямую США, апеллируя к НАТО», — подчеркнул эксперт.

По прогнозам эксперта, вскоре последуют многочисленные высказывания против РФ. По его мнению к этому «надо быть готовыми и не удивляться».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу Александра Стубба на выборах президента Финляндии. Он отметил, что в период, когда Россия и Финляндия имели партнерские отношения, они носили взаимовыгодный характер. По словам Пескова, этот период был лучше, чем тот который сложился «не по вине РФ, а по инициативе властей Финляндии».

В Кремле надеются, что новый глава государства будет более сбалансированно относится к отношениям с Россией.

Ранее в Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России.