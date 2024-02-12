Стало известно о радикальных планах Трампа по мигрантам в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов, находящихся в стране в случае победы на выборах при помощи правоохранителей всех уровней власти. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как следует из текста, план Трампа предполагает использование ряда инструментов для депортации людей из США каждый год, «от непонятных законов до военных фондов и сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти».

По данным источников Axios, Трамп намерен мобилизовать агентов иммиграционной таможенной полиции, ФБР, управление по борьбе с наркотиками, федеральных прокуроров, Национальную гвардию и рядовых сотрудников правоохранительных органов. Также планируется построить специальные объекты рядом с границей для содержания людей, ожидающих высылки.

Республиканец планирует сократить обычный процесс депортации, используя раздел закона об иностранцах и подстрекательствах к мятежу 1798 года, чтобы задерживать и депортировать мигрантов с криминальным прошлым, сообщают источники портала.

В материале отмечается, что на данный момент неизвестно, сколько будет стоить реализация подобных мер в долларах.

До этого бывший специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис. По словам экс-агента, каждый раз, когда половина американских штатов расходится во мнениях по очень важному вопросу и пытается бросить вызов властям США, это представляет собой крайне серьезную ситуацию и грозит перерасти в конституционный кризис.

Ранее Трамп заявил, что число мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк.