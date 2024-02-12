Европейский союз (ЕС) превратился во враждебное РФ объединение, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя страны при региональном содружестве Кирилл Логвинов. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Москва не ожидает каких-либо позитивных изменений в политике Брюсселя в ближайшее время. В том числе речь идет о возможном пересмотре позиции ЕС после выборов в региональный парламент, которые запланированы на 6–9 июня 2024 года.

«Главное, ЕС уже трансформировался во враждебное РФ объединение. И многое из того, что мы сегодня здесь наблюдаем, говорит в пользу того, что Евросоюз продолжит жить и дышать противостоянием с нашей страной», — пояснил Логвинов.

По мнению дипломата, руководство регионального содружества не скрывает своего намерения «играть вдолгую». Он обратил внимание, что подтверждением этого тезиса являются высказывания Брюсселя о зависимости его судьбы от итогов украинского конфликта.

10 февраля Логвинов заявил, что у ЕС нет правовых оснований для передачи замороженных активов РФ украинским властям. Все попытки использовать эти средства для помощи Киеву являются мошенническими схемами, подчеркнул и. о. постоянного представителя.

Ранее в ЕС назначили дату начала согласования 13-го пакета антироссийских санкций.