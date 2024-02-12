Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали о «зачистке» в ВСУ

Депутат Рады Геращенко: перестановки в ВСУ похожи на зачистку и стали провалом

close
100%
mil.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала «зачисткой» и «провалом» недавние перестановки в командном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения это сплошной провал. Начиная с истории с ежедневной дискредитации Залужного торпедами Банковой», — отметила депутат.

До этого польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного ударит по украинской армии.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами