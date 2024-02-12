В Раде рассказали о «зачистке» в ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала «зачисткой» и «провалом» недавние перестановки в командном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения это сплошной провал. Начиная с истории с ежедневной дискредитации Залужного торпедами Банковой», — отметила депутат.

До этого польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного ударит по украинской армии.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.