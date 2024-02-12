В Германии больше не считают Россию «угрозой номер один»

Россия больше не воспринимается жителями Германии как «угроза номер один» для немцев, на первые позиции вышли такие проблемы в ФРГ, как миграция и угроза со стороны радикального ислама. Об этом сообщается в докладе «Мюнхенский индекс безопасности 2024», который опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности в преддверии этого мероприятия.

«Россия, которая в прошлом году оценивалась как самая серьезная угроза Германии, упала на 11 пунктов и сейчас занимает седьмое место по степени серьезности угрозы», — отмечается в документе.

Кроме того, в документе говорится, что немцы «сейчас меньше обеспокоены угрозами, исходящими от ядерного, химического и биологического оружия».

С другой стороны, подчеркивается, что эскалация палестино-израильского кризиса и атака движения ХАМАС «вызвала всплеск беспокойства в Германии по поводу радикального исламского терроризма». Изменение климата также называется среди пунктов, вызывающих беспокойство у жителей ФРГ.

В прошлом году авторы «Мюнхенского доклада» назвали главными угрозами Китай, Россию и энергетику.

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