В Кремле пояснили, как Путин может попасть в Армению после ее присоединения к МУС

Президент России Владимир Путин может попасть в Армению, если Москва получит от Еревана определенные заверения. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Новая реальность, связанная с присоединение Армении к международному статуту (МУС), не может не иметь негативного влияния на наши отношения. Важно получить определенные заверения от армянских партнеров. Этот вопрос предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены», — сказал представитель Кремля.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины» в Россию в ходе СВО.

В ноябре прошлого года Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и стала полноправным членом МУС 1 февраля 2024 года.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста тех или иных людей, в том числе президента Путина в связи с ордером МУС.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.