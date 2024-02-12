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Песков ответил на вопрос о Трампе фразой «я пресс-секретарь Путина»

Песков в ответе на слова Трампа о РФ заявил, что все еще пресс-секретарь Путина

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы поощрял потенциальные атаки на страны НАТО, в том числе и со стороны России, не нуждаются в комментариях со стороны Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я по-прежнему являюсь пресс-секретарем Путина, но не Трампа», — отметил он. Так представитель Кремля отреагировал на вопрос о том, может ли Песков дать оценку высказываниям американского бизнесмена о роли НАТО и России.

В начале февраля Трамп на предвыборном митинге в Конуэе заявил сторонникам, что разрешит России делать что угодно с любой страной НАТО, если та не будет выполнять все обязательства перед военным альянсом.

Экс-президент процитировал общение с одним из президентов европейской страны, который спросил, защитят ли США его государство, если взнос в НАТО не будет выплачен. И Трамп пояснил, что ответ был отрицательный, и что он даже посоветовал бы России «делать все, что они хотят».

Президент США Джо Байден назвал опасным заявление Трампа, однако охарактеризовал подобную риторику со стороны республиканцев как предсказуемую.

Ранее генсек НАТО отреагировал на эти слова Трампа.

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