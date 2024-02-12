В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

В Кремле считают, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них [Шольца и Сунака], как глав исполнительной власти своих государств, была возможность ознакомиться с позицией президента, которая была в полной мере им представлена. Они воспользовались возможностью — это главное. А их эмоциональная реакция отражает ситуацию, в которой находятся их страны, и является попыткой объясниться перед своими налогоплательщиками», — считает Песков.

Интервью с Путиным было опубликовано на сайте Такера Карлсона в ночь на 9 февраля и уже набрало свыше 150 млн просмотров в одной только соцсети X. И Олаф Шольц, и Риши Сунак назвали содержание интервью российского лидера смехотворным.

В МИД РФ прокомментировали реакцию Шольца, заявив, что он, посмотрев интервью Путина, ослушался приказа США.

Ранее во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону.