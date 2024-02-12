Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Песков объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина положением их стран

close
100%
Global Look Press

В Кремле считают, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них [Шольца и Сунака], как глав исполнительной власти своих государств, была возможность ознакомиться с позицией президента, которая была в полной мере им представлена. Они воспользовались возможностью — это главное. А их эмоциональная реакция отражает ситуацию, в которой находятся их страны, и является попыткой объясниться перед своими налогоплательщиками», — считает Песков.

Интервью с Путиным было опубликовано на сайте Такера Карлсона в ночь на 9 февраля и уже набрало свыше 150 млн просмотров в одной только соцсети X. И Олаф Шольц, и Риши Сунак назвали содержание интервью российского лидера смехотворным.

В МИД РФ прокомментировали реакцию Шольца, заявив, что он, посмотрев интервью Путина, ослушался приказа США.

Ранее во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами