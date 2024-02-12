Стало известно, когда ЕС начнет согласование пакета санкций против РФ

Согласование нового пакета антироссийских санкций, разработанного Европейским союзом (ЕС), начнется 14 февраля в рамках заседания постоянных представителей стран — членов объединения. Об этом свидетельствует повестка предстоящего мероприятия, передает РИА Новости.

Встреча состоится в Брюсселе в 10:00 по местному времени (12:00 мск). При этом ожидается, что участники заседания обсудят экономические рестрикции в отношении РФ и введение ограничений против конкретных лиц.

«Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями», — говорится в повестке.

При этом запланированное мероприятие станет лишь начальным этапом согласования очередного пакета санкций. Региональное содружество рассчитывает одобрить рестрикции к 24 февраля.

5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что объединение готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По его словам, в этот раз под ограничения попадут многие организации и физические лица.

Ранее попавшая под санкции компания из РФ впервые выиграла международный арбитраж.