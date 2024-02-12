Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда ЕС начнет согласование пакета санкций против РФ

Постпреды стран ЕС начнут согласование 13-го пакета санкций 14 февраля

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Согласование нового пакета антироссийских санкций, разработанного Европейским союзом (ЕС), начнется 14 февраля в рамках заседания постоянных представителей стран — членов объединения. Об этом свидетельствует повестка предстоящего мероприятия, передает РИА Новости.

Встреча состоится в Брюсселе в 10:00 по местному времени (12:00 мск). При этом ожидается, что участники заседания обсудят экономические рестрикции в отношении РФ и введение ограничений против конкретных лиц.

«Решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями», — говорится в повестке.

При этом запланированное мероприятие станет лишь начальным этапом согласования очередного пакета санкций. Региональное содружество рассчитывает одобрить рестрикции к 24 февраля.

5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что объединение готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По его словам, в этот раз под ограничения попадут многие организации и физические лица.

Ранее попавшая под санкции компания из РФ впервые выиграла международный арбитраж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами