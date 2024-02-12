Полянский оценил возможность восстановления диалога РФ и США по стабильности

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москве и Вашингтону еще очень далеко до возобновления субстантивного диалога по стратегической стабильности. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что американские власти целенаправленно разваливали систему договоренностей по стабильности путем выхода из соответствующих соглашений. Таким образом США подорвали доверие РФ, которое и так существовало только в определенные моменты истории.

«А сейчас они пытаются из всего этого огромного массива проблем, которые существуют, выделить точечные аспекты, интересующие конкретно их <...>. Все остальное они пытаются оставить за скобками», — пояснил Полянский.

При этом он подчеркнул, что сейчас существует необходимость в восстановлении всей системы договоренностей по стратегической стабильности. Более того, стороны должны понимать цели и мотивы этого процесса.

Дипломат добавил, что без выполнения этих условий никто не собирается двигаться в заданном США направлении.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров оценил текущие отношения РФ и США.