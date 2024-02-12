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В Румынии высказались о возможной войне с Россией

Премьер Румынии Чолаку отверг возможность войны с Россией

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Janine Schmitz/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не совершала целенаправленных атак на страну и не будет делать этого впредь. Соответствующее заявлени он сделал на фоне того, как жители граничащих с Украиной сел получили уведомления о возможности появления летательных объектов, пишет Euractiv.

«Российская Федерация не инициировала никакой умышленной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она не сделает этого, поскольку у нее нет оснований», — заявил Чолаку.

Он также подчеркнул важность распространения информации о возможных угрозах среди гражданских лиц.

«Это форма уважения, которое государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на какие-либо неудобства, которые это может повлечь за собой», — отметил премьер Румынии.

В ночь на 10 февраля истребители F-16 турецких ВВС поднимались в воздух с румынской авиабазы в Фетешти из-за атак российских беспилотников на территории вблизи границы Румынии, сообщило местное МО.

«Системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее румынский президент одобрил размещение в 2024 году в стране сил реагирования НАТО.

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