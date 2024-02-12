Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока

Более 80% граждан США считают, что действующий глава государства Джо Байден слишком стар для нового президентского срока. Это следует из результатов опроса, проведенного телеканалом ABC и международной исследовательской компанией Ipsos.

Согласно исследованию, 59% респондентов критически отнеслись как к возрасту Байдена, так и Трампа. Еще 27% опрошенных высказали точку зрения, что лишь действующий президент слишком стар, чтобы вновь занять должность. Лишь 3% опрошенных считают, что только Трамп слишком стар, чтобы стать президентом Соединенных Штатов.

Еще 11% американцев не согласились с тем, что и Джо Байден, и его конкурент Дональд Трамп слишком возрастные для того, чтобы претендовать на должность главы государства.

Ранее Байден выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

До этого стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Нарушения сочли «невинной ошибкой».

Ранее Псаки раскритиковала освещение в американских СМИ доклада о памяти Байдена.