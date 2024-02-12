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Япония выделит $106 млн на восстановление Украины

Kyodo: Япония передаст Украине грант на сумму $106 млн

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Shuji Kajiyama/AP

Кабинет министров Японии намерен передать украинским властям грант в размере $106 млн. Об этом сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В материале подчеркивается, что Киев получит данные средства после двусторонней конференции по восстановлению страны. Мероприятие запланировано на 19 февраля текущего года.

Ожидается, что в ходе встречи представители Японии и Украины объявят семь приоритетных направлений сотрудничества между двумя государствами. В том числе речь идет о взаимодействии Киева и Токио при разминировании территорий и развитии IT-технологий.

Кроме того, стороны планируют подписать более 10 различных документов. Речь идет о соглашениях, которые будут регулировать аспекты дальнейшего сотрудничества между Японией и Украиной.

7 февраля в сенате США состоялось процедурное голосование по пакетному законопроекту, в том числе предполагающему выделение $60,06 на поддержку Украины. В результате документ оказался заблокирован, так как не смог набрать нужного количества голосов со стороны парламентариев.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали, когда региональный парламент согласует выделение €50 млрд на помощь Украине.

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