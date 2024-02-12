Кирби станет помощником президента США и расширит свои полномочия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби станет помощником президента, а также получит новую должность. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, Кирби будет повышен с заместителя помощника до помощника президента страны. Кроме того, он получит новую должность советника Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности.

Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в различных ведомствах в целях национальной безопасности. При этом он продолжит проводить брифинги для журналистов.

Источник отметил, что в рамках новой структуры Кирби наймет небольшое число сотрудников, которые будут в дополнение к повседневной работе с прессой помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил словесную перепалку с журналисткой во время брифинга.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.