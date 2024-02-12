В США заявили, что Путин показал полное превосходство над Байденом

Президент России Владимир Путин во время интервью с журналистом Такером Карлсоном продемонстрировал полное превосходство над главой США Джо Байденом и показал американцам, насколько важна национальная идентичность. Об этом телеведущий Грег Гатфельд заявил в эфире своего шоу на Fox News.

По его словам, в то время как президент РФ «гремит историческими фактами», американский лидер «разваливается в режиме реального времени». Ведущий отметил, что трудно найти более яркий контраст, чем между двумя этими политиками.

Он также высказал мнение, что во время текущего национального раскола в Соединенных Штатах американцам особенно важно обратить внимание на это интервью.

«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <...> Cтало очевидно, что и нам стоило бы», — добавил Гатфельд.

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута. По его словам, цифры просмотров интервью значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

Ранее американцев призвали не смотреть интервью Путина Карлсону.