Во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону

Интервью президента Российской Федерации Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в НАТО. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! <…> Невероятные последствия интервью Путина!» — написал политик.

По его словам, спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от этого интервью.

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута. По его словам, цифры просмотров интервью значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью Путина Карлсону. Сунак считает, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за конфликт на Украине «явно смехотворное».

Ранее американцев призвали не смотреть интервью Путина Карлсону.