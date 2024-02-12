Министра обороны США Остина вновь госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин из-за возникших проблем со здоровьем вновь был госпитализирован для осмотра. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщает ТАСС.

По официальной информации, Остина доставили в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования. У него появились симптомы, которые указывают на проблемы с мочевым пузырем.

Райдер отметил, что о госпитализации Остина было сообщено заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс и главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и конгрессу.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что в настоящий момент Остин сохраняет функции и продолжает выполнять свои служебные обязанности. При этом он не исключил возможности того, что замминистра обороны Хикс в случае необходимости готова приступить к исполнению обязанностей главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин 29 февраля появится на слушаниях в палате представителей конгресса для того, чтобы ответить на вопросы о своей госпитализации в начале января и сокрытии этого факта.

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