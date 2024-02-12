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Президент ЦАР направился в Москву

Президент ЦАР направился в Москву для участия в форуме по борьбе с неоколониализмом

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Global Look Press

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву, чтобы принять участие в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом в Telegram сообщило посольство России в Банги.

«11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что 15-17 февраля пройдет учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

Ранее Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями.

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