Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву, чтобы принять участие в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом в Telegram сообщило посольство России в Банги.

«11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией «Единая Россия», — сказано в сообщении.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что 15-17 февраля пройдет учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

Ранее Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями.