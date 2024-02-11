Пашинян оценил возможность ареста Путина в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста тех или иных людей, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). Слова армянского премьер-министра передает The Telegraph.

«После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян.

1 февраля Пашинян заявил, что есть ряд причин, по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что подход премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) соответствует интересам России.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армении невыгодно выходить из ЕЭАС.