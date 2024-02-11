Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пашинян оценил возможность ареста Путина в Ереване

Пашинян: я не имею полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста тех или иных людей, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). Слова армянского премьер-министра передает The Telegraph.

«После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян.

1 февраля Пашинян заявил, что есть ряд причин, по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что подход премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) соответствует интересам России.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армении невыгодно выходить из ЕЭАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами