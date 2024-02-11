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В России считают, что интервью Путина посмотрели около миллиарда раз

Симоньян уверена, что интервью Путина Карлсону набрало миллиард просмотров

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около миллиарда раз. Такое мнение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как рассказала Смионьян, она попросила коллег посчитать число просмотров во всех источниках и на всех языках. При этом она подчеркнула, что «это сложно и трудно».

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью ...» — считает она.

Глава RT добавила, что только в соцсети X интервью набрало 180 млн просмотров. В данный момент счетчик на посте Карлсона в соцсети показывает 191 млн просмотров.

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону была успешно достигнута. По его словам, цифры просмотров интервью значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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