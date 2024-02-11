Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора в случае ввода войск в Рафах

Египет может разорвать с Израилем Кэмп-Дэвидские соглашения, если страна введет войска в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на египетских чиновников.

«После того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, последовала угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений», — говорится в статье.

Так, по версии журналистов, в Египте отреагировали на то, что Нетаньяху поручил разработать план эвакуации из Рафаха, где якобы находятся четыре батальона палестинского движения ХАМАС.

После этого Саудовская Аравия призвала созвать заседание Совбеза ООН, а в Великобритании выразили обеспокоенность и заявили о необходимости немедленного прекращения огня.

Кэмп-Дэвидские соглашения — мирный договор, подписанный между Египтом и Израилем в 1979 году. До этого страны находились в состоянии войны с момента появления еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил о планах закончить операцию на юге Газы к 10 марта.