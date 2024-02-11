Алиев победил на выборах президента Азербайджана

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах, набрав 92,12%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК утвердил протокол, который представят Конституционному суду вместе с соответствующими документами.

До этого сообщалось, что Россия приветствует успешное проведение президентских выборов президента в Азербайджане и надеется на дальнейшее укрепление взаимоотношений. В МИД выразили уверенность, что реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном пройдет успешно.

Согласно информации министерства, оценки прошедших выборов от западных стран выглядели «ангажированными», так как они были изначально необъективно настроены к электоральному процессу в Азербайджане и отрабатывали «методички по дискредитации» голосования.

Ранее в ОБСЕ обеспокоились честностью выборов в Азербайджане.