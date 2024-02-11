В Крыму призвали Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине

Американскому предпринимателю Илону Маску следует поспособствовать установлению мира на Украине, ограничив ВСУ доступ к системе связи Starlink. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Иван Шонус.

«Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании», — сказал парламентарий.

Так депутат прокомментировал публичное согласие Маска с тем фактом, что Запад уже проиграл на Украине, а Россия сохранит контроль как над Крымом, так и над другими бывшими украинскими территориями. Пользователь, с которым бизнесмен согласился в соцсети X также заявил, что Киеву не поможет победить даже финансовая поддержка, она только продлит конфликт.

До этого Маск призвал американского президента Джо Байдена перестать конфликтовать с Россией.

Ранее Илон Маск согласился со словами президента РФ Владимира Путина об ошибке США.