России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что важно для российской стороны и для президента Путина — это достичь тех целей, которые стоят перед СВО», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что эти же цели были актуальны до начала проведения военной операции. По словам Пескова, президент неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти.

До этого Песков заявлял, что власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина, но с их стороны пока нет желания. Перейти к переговорам по вопросу украинского конфликта — это вопрос политической воли Вашингтона, отметил он.

Соответствующие заявления он сделал после того, как в ночь на 9 февраля журналист Такер Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Ранее в Кремле оценили отношение Карлсона к интервью с Путиным.