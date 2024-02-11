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В Кремле рассказали о просьбах иностранных журналистов взять интервью у Путина

Песков: западные вещатели с начала СВО настойчиво просят об интервью с Путиным

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Алексей Никольский/РИА Новости

Западные журналисты с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине активно просят о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого появился в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

По его словам, в Кремль поступает очень много запросов об интервью с российским лидером. В том числе их направляли британские, европейские и американские вещатели.

«На протяжении двух лет с начала СВО они действительно достаточно настойчиво просят интервью. Но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию», — пояснил Песков.

Он добавил, что в данной ситуации проблема заключается даже не в личном отношении корреспондентов к действиям Москвы. В первую очередь речь идет о нежелании западных СМИ преподносить информацию, касающуюся украинского конфликта, с двух сторон.

«В этом плане Карлсон, конечно, выгодно отличается», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Кремле раскрыли подробности об организации интервью Карлсона с Путиным.

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