В Кремле оценили отношение Карлсона к интервью с Путиным

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон искренне пытался разобраться в ситуации в РФ во время подготовки к беседе с президентом страны Владимиром Путиным и непосредственно в ходе встречи. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отрывок из интервью которого опубликован в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

Представитель главы государства отметил, что Карлсон тщательно готовится к интервью с Путиным. Как он сказал, журналисты такого уровня в принципе не ходят на столь важные встречи без подготовки.

В то же время Песков обратил внимание, что экс-ведущий Fox News является «зеркалом американского общественного мнения». При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, американские граждане являются «интровертами» и мало знают о положении дел в других странах.

«Он (Карлсон — «Газета.Ru») искренне пытался разобраться и дал возможность слушателям продолжить эти попытки», — подчеркнул представитель главы государства.

Кроме того, Песков спрогнозировал реакцию западной аудитории на историческую часть интервью Путина. Пресс-секретарь Кремля не исключил, что многим зарубежным слушателям и читателям будет тяжело воспринять первые полчаса беседы.

Ранее в сенате США назвали потрясающим интервью Путина Карлсону.