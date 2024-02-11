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В Кремле спрогнозировали реакцию Запада на историческую часть интервью Путина

Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть беседы Путина с Карлсоном

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Жителям западных стран, скорее всего, будет тяжело воспринять историческую часть интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отрывок из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Павел Зарубин.

По словам представителя главы государства, с самого начала было очевидно, что ситуация на Украине станет основной темой обсуждения. В то же время он обратил внимание, что историческое мировоззрение российского лидера основано на конкретных знаниях первоисточников и не носит «эмоционального характера».

«Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей», — сказал Песков.

Тем не менее за границей есть много специалистов по РФ, включая историков. В связи с этим пресс-секретарь Кремля отметил, что в Европе должны найтись люди, которые будут «живо интересоваться» упомянутой частью интервью.

«Своя аудитория у этой исторической части будет», — резюмировал представитель главы государства.

Ранее в Кремле раскрыли главную цель интервью Путина Карлсону.

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