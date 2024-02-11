В Кремле спрогнозировали реакцию Запада на историческую часть интервью Путина

Жителям западных стран, скорее всего, будет тяжело воспринять историческую часть интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отрывок из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Павел Зарубин.

По словам представителя главы государства, с самого начала было очевидно, что ситуация на Украине станет основной темой обсуждения. В то же время он обратил внимание, что историческое мировоззрение российского лидера основано на конкретных знаниях первоисточников и не носит «эмоционального характера».

«Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей», — сказал Песков.

Тем не менее за границей есть много специалистов по РФ, включая историков. В связи с этим пресс-секретарь Кремля отметил, что в Европе должны найтись люди, которые будут «живо интересоваться» упомянутой частью интервью.

«Своя аудитория у этой исторической части будет», — резюмировал представитель главы государства.

Ранее в Кремле раскрыли главную цель интервью Путина Карлсону.