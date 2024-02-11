Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США

Журналист Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Карлсон — зеркало общественного мнения в США, американцы мало знают о зарубежье, важно было донести до простых американцев идеологию Путина», — сказал Песков.

В ночь на 9 февраля американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал на своем сайте, а затем и платформе X (бывший Twitter), обещанное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Для проведения интервью Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Разговор продлился чуть более двух часов. Диалог в основном затрагивал вопросы, связанные с конфликтом на Украине и российско-американскими отношениями.

Позже Песков заявил, что главное в интервью Путина Карлсону то, что главу РФ услышат на Западе.

Ранее американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону.