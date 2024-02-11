Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что около четверти всех школьников Украины стремится уехать из страны, не желая попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Азаров сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны», — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что молодое поколение украинцев «пессимистично смотрит» на будущее Украины, что неудивительно в условиях, когда после постановки на воинский учет они «автоматически становятся невыездными» с территории Украины.

До этого Азаров заявлял, что Украина не сможет выбраться из нищеты на протяжении нескольких десятилетий. Азаров убежден, что для Запада Украина – «серая» зона и «бесплатный человеческий ресурс» в борьбе с Россией. Поэтому никто не будет помогать Украине выбраться из нищеты и разрухи, добавлял он.

Ранее на Украине сообщили о намерении Запада заставить Киев капитулировать.