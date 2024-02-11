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Песков раскрыл детали организации интервью Карлсона с Путиным

Песков: Карлсон сам предложил Кремлю провести интервью с Путиным

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Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, который недавно побывал в Москве, сам предложил провести интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Он (Карлсон. — «Газета.Ru») сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы. Пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью», — сказал представитель главы государства.

Песков добавил, что Путин достаточно быстро принял решение и согласился встретиться с экс-ведущим Fox News. В то же время у Кремля были опасения по поводу возможных гонений на Карлсона в западных странах.

Тем не менее американский журналист получил определенную выгоду от беседы с российским лидером. По мнению пресс-секретаря президента РФ, это интервью изрядно добавило Карслону популярности.

Ранее в Кремле оценили интерес пользователей социальных сетей к интервью Путина американскому журналисту.

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