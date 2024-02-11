В МИД рассказали о перспективах возвращения замороженных российских активов

Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм», — сказал дипломат.

Студенников отметил, что итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере €4,4 миллиарда, за 2022 год — €821 млн.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о возможном использовании Западом российских «замороженных» активов, назвав это воровством.

Незадолго до этого стало известно, что страны Евросоюза выступили против предложения Брюсселя использовать замороженные российские активы как залог для выпуска долговых обязательств Украины.

Позже в Совете Федерации обратились к Минфину с призывом разработать проект об ответных мерах Западу в случае использования заблокированных активов ЦБ РФ.

Ранее Украина национализировала активы российского бизнесмена на миллионы долларов.