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Нетаньяху рассказал о последнем бастионе ХАМАС

Нетаньяху: последним бастионом ХАМАС является город Рафах

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город. Об том глава израильского кабмина сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Мы собираемся это сделать. Мы собираемся собрать оставшиеся террористические батальоны ХАМАСА в Рафахе, который является последним бастионом, но мы собираемся это сделать», — заявил Нетаньяху.

Кроме того, он отметил, что победа Израиля в вооруженном конфликте с ХАМАС уже близка.

До этого Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Ранее Бербок ппредупредила об опасных последствиях из-за наступления Израиля на юг Газы.

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