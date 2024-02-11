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Милей встретится с Папой Римским, которого ранее считал «человеком дьявола»

Reuters: Милей встретится с Папой Римский, которого называл человеком дьявола

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей в воскресенье встретится с Папой Римским Франциском, несмотря на то, что аргентинский лидер ранее называл главу католической церкви «имбецилом», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм» и «человеком дьявола на земле». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Милей, независимый правый либертарианец, в прошлом называл Франциска «имбецилом», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм» и человеком дьявола на земле, но смягчил свой тон после вступления в должность в декабре», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Франциск в воскресенье причислит к лику святых первую женщину-святую из его родной Аргентины, на мероприятии, которое посетит в Ватикане сам Милей.

До этого Милей решил после предыдущего неудачного голосования не продолжать рассмотрение законопроекта с пакетом его реформ в парламенте.

Ранее посланник Ватикана заявил о важности миссии по возвращению детей на Украину.

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