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В Госдуме оценили реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет заявил, что реакция федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является чушью. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что заявление канцлера беспомощное и глупое. Шеремет добавил, что Шольц является «придворным шутом», который готов «нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома».

До этого Шольц в рамках встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что интервью Путина Карлсону является смехотворным. Федеральный канцлер Германии также отметил, что президент РФ всегда говорит много лжи об истории российско-украинского кофнликта.

Ранее стало известно, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) набрало 150 млн просмотров.

На Youtube-канале журналиста интервью с российским президентом набрало почти 8,5 млн просмотров. Карлсон опубликовал разговор с Путиным в ночь на 9 февраля.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.

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