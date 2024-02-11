В МИД Британии выразили обеспокоенность возможным наступлением на Рафах

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети Х заявил об обеспокоенности тем, что Израиль может начать наступление на город Рафах на юге Газа.

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — в этом районе укрывается более половины населения Газы», — отметил Кэмерон.

По его мнению, приоритетом должна быть немедленная «пауза в боях», чтобы поступила помощь, а заложников освободили. Он обратил внимание на важность движения к «постоянному прекращению огня».

В начале февраля Кэмерон прокомментировал очередные удары США и Британии по хуситам. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нападения хуситов должны прекратиться.

В ночь на 4 февраля Запад осуществил третью совместную серию ударов по территории Йемена, в которой приняли участие более 20 боевых самолетов.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.