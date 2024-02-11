Карл III выступил с первым заявлением после выявления у него рака

Король Великобритании Карл III, у которого на этой неделе был диагностирован рак, поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Об этом говорится на сайте Букингемского дворца.

«Я хотел бы выразить свою самую сердечную благодарность за многочисленные послания поддержки и добрые пожелания, которые я получил за последние дни», — заявил монарх.

Он подчеркнул, что все, кто столкнулся с раком, знают, что добрые слова приносят утешение и ободрение. Карл III добавил, что его вдохновляет то, что рассказ о его диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что был шокирован, узнав о диагностированном раке у короля Карла III. Он выразил надежду, что монарх быстро выздоровеет, поскольку болезнь была обнаружена на ранней стадии.

6 февраля стало известно, что король Великобритании Карл III будет продолжать встречаться еженедельно с премьер-министром Риши Сунаком во время своего лечения от рака. По информации из Букингемского дворца, несмотря на рекомендации врачей воздерживаться от публичных обязанностей во время лечения, король будет продолжать заниматься государственными делами и работать с документами. Одна из его обязанностей — подписание законов, принятых парламентом. Ежедневно утром Карл III получает документы, требующие его подписи, в красном портфеле.