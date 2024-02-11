Премьер Венгрии считает лучшей для Украины роль буфера между РФ и Западом

Лучшим вариантом сохранить государственность для Украины стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем, пишет газета Die Presse.

«Если этого не произойдет, Украина потеряет свою страну», — предрек Орбан, уточнив, что при создании буферной зоны необходимо учитывать гарантии безопасности.

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Россия никогда не примет членство Украины в ЕС и НАТО. Он отметил, что шанс на интеграцию был упущен еще на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. По мнению Орбана, Россия «будет препятствовать» любым попыткам Украины интегрироваться в западные структуры.

Накануне в Венгрии сочли ошибкой отказ Запада от диалога с Россией. С таким заявлением выступил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью изданию Exxpress.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.