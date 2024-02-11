Страны Веймарского треугольника будут бороться с дезинформацией из России

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Ouest France заявил, что главы МИДов стран Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе исходящей из России. По его словам, государства Веймарского треугольника являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации.

«Мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак», — сообщил министр. Он подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств в прозрачной манере разъяснят общественности инструменты этой дезинформации и приведут доказательства. Они также намерены рассказать о «спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности — во время выборов».

Ранее Сежурне заявил, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО.

Западные политики продолжают предостерегать о возможной войне с Россией. Генсек НАТО заявил, что альянсу надо подготовиться к «конфронтации», которая не закончится десятилетиями. Со схожей риторикой выступили министры обороны Норвегии и Дании. Норвежский министр при этом сказал, что в России нет шансов для победы демократии и западному миру надо это учитывать.

Ранее в Германии раскрыли сроки подготовки армии к возможному нападению.