В Венгрии назвали ошибкой отказ Запада от диалога с Россией

Отказ лидеров стран Запада от переговоров с Россией является ошибкой. Таким мнением поделился советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью изданию Exxpress.

«Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», – заявил советник.

Он отметил важность восстановления каналов связи с Москвой, которые позволят обсуждать прекращения огня, а затем приведут к дипломатической миссии.

Также Орбан заявил о необходимости долгосрочного соглашения между Соединенными Штатами, Европой и Россией, которое также коснется и Украины.

10 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт подвергается серьезным нападкам со стороны стран Запада только из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине.

Ранее власти Венгрии заявили, что никогда не будут поставлять оружие Украине.