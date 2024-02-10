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В США оценили вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах

Экс-советник Аксельрод: Мишель Обама вряд ли пойдет на выборы президента США

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Morry Gash/AP

Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах главы государства и замена его кандидатуры на бывшую первую леди Мишель Обаму маловероятны, так как «она не из тех, кто любит политику». С таким мнением в эфире телеканала CNN выступил бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод.

«Мишель Обама любит США и она прекрасный человек. Но она никогда не любила политическую жизнь, она не особо участвовала в кампании мужа, [Барака Обамы], когда он избирался на пост президента США», — отметил он.

По словам Аксельрода, Мишель Обама не любит политику и не стремится туда после отъезда из Белого дома вместе с супругом, бывшим лидером страны.

«И я буду потрясен, если она согласится на это. Она чувствует, что уже отдала этому 10 лет своей жизни. У такого развития событий столько же шансов, сколько у меня танцевать в Большом театре в следующем году», — добавил политолог и рассмеялся.

Впервые публично с версией о том, что Мишель Обама заменит Байдена выступил экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

По его словам, за это утверждение он получил статус конспиролога, однако теперь политик уверен, что вероятность такого развития событий только выросла.

Ранее в США предупредили, чем обернется отстранение Дональда Трампа от президентских выборов.

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Выборы в США — 2024
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