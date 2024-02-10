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В Афинах митинг в поддержку Палестины привел к массовым беспорядкам

Newsbreak: митинг в Афинах в поддержку Палестины привел к стычкам с полицией

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Costas Baltas/Reuters

Небольшая акция в центре Афин в поддержку Палестины переросла в столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает портал Newsbreak.

На акцию в защиту населения анклава собрались представители профсоюзов и левых партий, таких как Организация коммунистов-интернационалистов Греции.

Протестующие вывесили транспарант «Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию», а позже начали бить стеклянные двери ресторана «Макдоналдс».

«Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В итоге полицейские задержали двух человек. О пострадавших не сообщается.

В начале февраля греческие фермеры перекрыли дороги в Салониках в знак протеста, они требовали от властей более дешевого топлива и компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за непогоды.

Ранее в Афинах прошел митинг под лозунгами о восстановлении отношений с Россией.

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