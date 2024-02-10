Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за возможной операции на юге Газы

Саудовская Аравия призвала созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной израильской военной операции в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД королевства.

В министерстве предупредили об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по данному населенному пункту, являющимся последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, которые были вынуждены бежать от военных действий в палестинском анклаве.

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии отмечает необходимость срочного созыва Совбеза ООН, «чтобы не дать Израилю создать гуманитарную катастрофу».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил закончить операцию в этом самом южном городе анклава до начала священного у мусульман месяца Рамадан, который в текущем году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах во время планирования предстоящего наступления.

Ранее Нетаньяху назвал условия временного перемирия ХАМАС «бредовыми требованиями».