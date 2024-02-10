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Адвокат Гершковича отреагировала на слова Путина о возможности его обмена

Адвокат Гершковича позитивно оценила заявление Путина о возможности его обмена

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Татьяна Ножкина, адвокат американского журналиста Эвана Гершковича, позитивно оценила слова президента России Владимира Путина о возможности обмена ее клиента. Об этом сообщает издание «Подъем».

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вышедшем в ночь на 9 февраля, Путин намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Глава государства не назвал имени и фамилии кандидата на обмен, лишь по косвенным признакам уточнив, что речь идет о человеке, «ликвидировавшем бандита» и находящемся сейчас в одной из европейских стран.

Адвокат заявила, что пока точно не знает, смотрел ли ее подопечный это интервью, но она сама ему обязательно о нем расскажет.

«Скорее всего, видел, судя по тому, что по телевизору только это и показывают. Но от меня точно услышит. Если Владимир Владимирович говорит, что это возможно, то, скорее всего, да. Конечно, это позитивный сигнал, мы хватаемся за любую соломинку, каждое такое сообщение, естественно, дает долю оптимизма», — сказала юрист.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством, корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве.

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