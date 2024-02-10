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Постпред РФ при ООН пожаловался на некомфортные условия в США

Небензя: США стараются сделать условия для миссии РФ при ООН некомфортными

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Brendan Mcdermid/Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил, что, злоупотребляя статусом страны штаб-квартиры ООН, США пытаются сделать функционирование российского постоянного представительства России при ООН максимально некомфортным.

«В целом США стараются создавать максимально некомфортные условия для функционирования нашего постпредства в тщетной попытке подорвать его эффективность», — сказал он.

По его словам, сотрудники постпредства и члены их семей долго ожидают продления виз, а ряд новых сотрудников не могут въехать в США по полгода. Также он рассказал, что сложности есть и у делегатов, которые направляются в командировки на отдельные мероприятия. Небензя отметил, что ни одно из таких мероприятий еще не прошло без визовых проблем.

Также дипломат сказал, что для сотрудников постпредства дополнительно ужесточили транспортные ограничения, в результате чего они «оказались заперты в пределах так называемой 25-мильной зоны».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что американские спецслужбы «зачастили» с попытками завербовать российских дипломатов.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили запретить российским дипломатам поездки внутри Шенгенской зоны.

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