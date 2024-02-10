Санду назвала основную проблему приднестровского урегулирования

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР. Ее слова передает издание Point.

«Мы видим, как «кремлевские слуги» здесь с утра до вечера выражают беспокойство по поводу нейтралитета Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что целью Кишинева является «поддержание и мира и стабильности в стране», правительство старается решать вопросы «поэтапно, без особого шума».

«Жители Левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, так как регион граничит с Украиной. <…> Мы будем демонстрировать эффекты евроинтеграции — и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции», — отметила Санду.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что формат «5+2» по вопросу приднестровского урегулирования может быть восстановлен.

Формат «5+2» подразумевает участие помимо Молдавии и Приднестровья ОБСЕ, России и Украины в качестве гарантов и посредников, а также наблюдателей в лице США и Европейского союза.

Ранее в Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона.