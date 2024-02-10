Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Санду назвала основную проблему приднестровского урегулирования

Санду: присутствие российских войск мешает приднестровскому урегулированию

close
100%
Yoan Valat/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР. Ее слова передает издание Point.

«Мы видим, как «кремлевские слуги» здесь с утра до вечера выражают беспокойство по поводу нейтралитета Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что целью Кишинева является «поддержание и мира и стабильности в стране», правительство старается решать вопросы «поэтапно, без особого шума».

«Жители Левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, так как регион граничит с Украиной. <…> Мы будем демонстрировать эффекты евроинтеграции — и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции», — отметила Санду.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что формат «5+2» по вопросу приднестровского урегулирования может быть восстановлен.

Формат «5+2» подразумевает участие помимо Молдавии и Приднестровья ОБСЕ, России и Украины в качестве гарантов и посредников, а также наблюдателей в лице США и Европейского союза.

Ранее в Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами